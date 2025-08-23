Lisätietoja HBARX-rahakkeesta

HBARX-rahakkeen hintatiedot

HBARX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HBARX-rahakkeen tokenomiikka

HBARX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

HBARX-logo

HBARX – hinta (HBARX)

Ei listattu

1HBARX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.345372
$0.345372$0.345372
+10.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen HBARX (HBARX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:36:15 (UTC+8)

HBARX (HBARX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.307741
$ 0.307741$ 0.307741
24 h:n matalin
$ 0.344032
$ 0.344032$ 0.344032
24 h:n korkein

$ 0.307741
$ 0.307741$ 0.307741

$ 0.344032
$ 0.344032$ 0.344032

$ 0.521257
$ 0.521257$ 0.521257

$ 0.04446822
$ 0.04446822$ 0.04446822

+1.52%

+10.29%

+4.88%

+4.88%

HBARX (HBARX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.345372. Viimeisen 24 tunnin aikana HBARX on vaihdellut alimmillaan $ 0.307741 ja korkeimmillaan $ 0.344032 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HBARX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.521257, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04446822.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HBARX on muuttunut +1.52% viimeisen tunnin aikana, +10.29% 24 tunnin aikana ja +4.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HBARX (HBARX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 122.15M
$ 122.15M$ 122.15M

0.00
0.00 0.00

355,178,758.0368324
355,178,758.0368324 355,178,758.0368324

HBARX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HBARX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 355178758.0368324. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 122.15M.

HBARX (HBARX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HBARX – USD -hinta muuttui $ +0.03222764.
Viimeisten 30 päivän aikana HBARX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070169229.
Viimeisten 60 päivän aikana HBARX – USD -hinnan muutos oli $ +0.3058800587.
Viimeisten 90 päivän aikana HBARX – USD -hinnan muutos oli $ +0.09045072445588247.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03222764+10.29%
30 päivää$ +0.0070169229+2.03%
60 päivää$ +0.3058800587+88.57%
90 päivää$ +0.09045072445588247+35.48%

Mikä on HBARX (HBARX)

HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HBARX (HBARX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

HBARX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HBARX (HBARX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HBARX (HBARX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HBARX-rahakkeelle.

Tarkista HBARX-rahakkeen hintaennuste nyt!

HBARX paikallisiin valuuttoihin

HBARX (HBARX) -rahakkeen tokenomiikka

HBARX (HBARX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HBARX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HBARX (HBARX)”

Paljonko HBARX (HBARX) on arvoltaan tänään?
HBARX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.345372 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HBARX-USD-parin nykyinen hinta?
HBARX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.345372. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HBARX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HBARX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HBARX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HBARX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HBARX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HBARX saavutti ATH-hinnaksi 0.521257 USD.
Mikä oli HBARX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HBARX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04446822 USD.
Mikä on HBARX-rahakkeen treidausvolyymi?
HBARX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HBARX tänä vuonna korkeammalle?
HBARX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HBARX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:36:15 (UTC+8)

HBARX (HBARX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.