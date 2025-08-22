Haven – hinta (XHV)
--
--
0.00%
0.00%
Haven (XHV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XHV on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XHV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.9, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XHV on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Haven-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 787.64 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XHV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.77M ja sen kokonaistarjonta on 69773360.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 787.65.
Tämän päivän aikana Haven – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Haven – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Haven – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Haven – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-19.46%
|60 päivää
|$ 0
|-60.70%
|90 päivää
|$ 0
|--
Haven is an untraceable cryptocurrency with a mix of standard market pricing and stable fiat value storage without an unsustainable peg or asset backing. It achieves this with a built in on-chain smart contract that controls the minting and burning of coins in a network of cryptographically unknown supply to facilitate value for users that choose to send their coins to offshore storage contracts while allowing everyone else to be exposed to the natural price movements of the currency. Offshore Storage Offshore Storage is Haven's built in smart contract/protocol that powers the stable value storage. In short, sending Haven to offshore storage (burning) records a reference on the blockchain to the current fiat value which can be restored later back into Haven by minting new coins to the tune of the current fiat value. The key use cases for offshore contracts are: Point of sales/payment gateway systems where goods can be bought with Haven and stores can immediately lock the fiat value in to protect from price fluctuations. This has the added benefit of keeping the stores business and income completely hidden on the blockchain as neither their wallet address or amounts are revealed. Storing large amount of money outside of the traditional banking system. Privacy focused cryptos are perfect for this but without a reliable way to maintain value through fluctuations the process of holding could be costly. Sending Haven offshore quite literally, makes money disappear until you want it back at which point the value remains intact. Untraceable | Hidden | Decentralized Haven uses ring signatures, ring confidential transactions and stealth addresses meaning payments cannot be tracked or linked back to any user. Wallet addresses and transaction amounts are completely obfuscated on the Haven blockchain making all activity invisible. The Haven Protocol is decentralized and open source meaning no central control over the network. Nothing is censored.
Kuinka paljon Haven (XHV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Haven (XHV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Haven-rahakkeelle.
Tarkista Haven-rahakkeen hintaennuste nyt!
Haven (XHV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XHV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
