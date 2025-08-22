Lisätietoja HAVA-rahakkeesta

Hava Coin-logo

Hava Coin – hinta (HAVA)

Ei listattu

1HAVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Hava Coin (HAVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:12:36 (UTC+8)

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-0.65%

-0.51%

-0.51%

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAVA on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -0.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.36K
$ 22.36K$ 22.36K

--
----

$ 24.55K
$ 24.55K$ 24.55K

45.54T
45.54T 45.54T

50,000,000,000,000.0
50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

Hava Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.54T ja sen kokonaistarjonta on 50000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.55K.

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hava Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hava Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hava Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hava Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.65%
30 päivää$ 0-35.25%
60 päivää$ 0-79.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hava Coin (HAVA)

Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters.

Hava Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hava Coin (HAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hava Coin (HAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hava Coin-rahakkeelle.

Tarkista Hava Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAVA paikallisiin valuuttoihin

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Hava Coin (HAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hava Coin (HAVA)”

Paljonko Hava Coin (HAVA) on arvoltaan tänään?
HAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAVA-USD-parin nykyinen hinta?
HAVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hava Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAVA markkina-arvo on $ 22.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.54T USD.
Mikä oli HAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAVA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli HAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HAVA-rahakkeen treidausvolyymi?
HAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAVA tänä vuonna korkeammalle?
HAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
