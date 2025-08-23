Lisätietoja WAVAX[HTS]-rahakkeesta

Hashport Bridged wAVAX-logo

Hashport Bridged wAVAX – hinta (WAVAX[HTS])

Ei listattu

1WAVAX[HTS] - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$25.07
$25.07$25.07
+10.30%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -hintakaavio
Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 22.2
$ 22.2$ 22.2
24 h:n matalin
$ 24.94
$ 24.94$ 24.94
24 h:n korkein

$ 22.2
$ 22.2$ 22.2

$ 24.94
$ 24.94$ 24.94

$ 87.1
$ 87.1$ 87.1

$ 14.79
$ 14.79$ 14.79

+1.41%

+10.32%

+6.38%

+6.38%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $25.07. Viimeisen 24 tunnin aikana WAVAX[HTS] on vaihdellut alimmillaan $ 22.2 ja korkeimmillaan $ 24.94 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAVAX[HTS]-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 87.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 14.79.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAVAX[HTS] on muuttunut +1.41% viimeisen tunnin aikana, +10.32% 24 tunnin aikana ja +6.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 157.97K
$ 157.97K$ 157.97K

0.00
0.00 0.00

6,334.0
6,334.0 6,334.0

Hashport Bridged wAVAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAVAX[HTS]-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 6334.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 157.97K.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hashport Bridged wAVAX – USD -hinta muuttui $ +2.34.
Viimeisten 30 päivän aikana Hashport Bridged wAVAX – USD -hinnan muutos oli $ +1.2739320500.
Viimeisten 60 päivän aikana Hashport Bridged wAVAX – USD -hinnan muutos oli $ +12.1412957060.
Viimeisten 90 päivän aikana Hashport Bridged wAVAX – USD -hinnan muutos oli $ +2.062655916340755.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +2.34+10.32%
30 päivää$ +1.2739320500+5.08%
60 päivää$ +12.1412957060+48.43%
90 päivää$ +2.062655916340755+8.97%

Mikä on Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hashport Bridged wAVAX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hashport Bridged wAVAX-rahakkeelle.

Tarkista Hashport Bridged wAVAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAVAX[HTS] paikallisiin valuuttoihin

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen tokenomiikka

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAVAX[HTS]-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])”

Paljonko Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) on arvoltaan tänään?
WAVAX[HTS]-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 25.07 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAVAX[HTS]-USD-parin nykyinen hinta?
WAVAX[HTS] -USD-parin nykyinen hinta on $ 25.07. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hashport Bridged wAVAX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAVAX[HTS] markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAVAX[HTS]-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAVAX[HTS]-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli WAVAX[HTS]-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAVAX[HTS] saavutti ATH-hinnaksi 87.1 USD.
Mikä oli WAVAX[HTS]-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAVAX[HTS]-rahakkeen ATL-hinta oli 14.79 USD.
Mikä on WAVAX[HTS]-rahakkeen treidausvolyymi?
WAVAX[HTS]-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAVAX[HTS] tänä vuonna korkeammalle?
WAVAX[HTS] saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAVAX[HTS]-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
