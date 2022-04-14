HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) -rahakkeen tiedot

What is the project about?

Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.

What makes your project unique?

Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.

History of your project.

What’s next for your project?

CEX listings

What can your token be used for?

Pure memecoin

Virallinen verkkosivusto:
https://hpths777inu.com/

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 281.93K
$ 281.93K$ 281.93K
Kokonaistarjonta:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 281.93K
$ 281.93K$ 281.93K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01150753
$ 0.01150753$ 0.01150753
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00028493
$ 0.00028493$ 0.00028493

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ETHEREUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETHEREUM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ETHEREUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETHEREUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ETHEREUM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ETHEREUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ETHEREUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.