Hara-logo

Hara – hinta (HART)

Ei listattu

1HART - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00201747
$0.00201747$0.00201747
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Hara (HART) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:15:17 (UTC+8)

Hara (HART) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00189146
$ 0.00189146$ 0.00189146
24 h:n matalin
$ 0.00220357
$ 0.00220357$ 0.00220357
24 h:n korkein

$ 0.00189146
$ 0.00189146$ 0.00189146

$ 0.00220357
$ 0.00220357$ 0.00220357

$ 0.03292409
$ 0.03292409$ 0.03292409

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.49%

-1.20%

-1.20%

Hara (HART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00201747. Viimeisen 24 tunnin aikana HART on vaihdellut alimmillaan $ 0.00189146 ja korkeimmillaan $ 0.00220357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03292409, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HART on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -1.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hara (HART) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

--
----

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

1.20B
1.20B 1.20B

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Hara-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.20B ja sen kokonaistarjonta on 1200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.42M.

Hara (HART) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hara – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003517376.
Viimeisten 60 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010343409.
Viimeisten 90 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006633239390692952.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.49%
30 päivää$ +0.0003517376+17.43%
60 päivää$ +0.0010343409+51.27%
90 päivää$ +0.0006633239390692952+48.98%

Mikä on Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

Hara-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hara (HART) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hara (HART) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hara-rahakkeelle.

Tarkista Hara-rahakkeen hintaennuste nyt!

HART paikallisiin valuuttoihin

Hara (HART) -rahakkeen tokenomiikka

Hara (HART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hara (HART)”

Paljonko Hara (HART) on arvoltaan tänään?
HART-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00201747 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HART-USD-parin nykyinen hinta?
HART -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00201747. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hara-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HART markkina-arvo on $ 2.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.20B USD.
Mikä oli HART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HART saavutti ATH-hinnaksi 0.03292409 USD.
Mikä oli HART-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HART-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HART-rahakkeen treidausvolyymi?
HART-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HART tänä vuonna korkeammalle?
HART saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HART-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
