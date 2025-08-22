Hara – hinta (HART)
Hara (HART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00201747. Viimeisen 24 tunnin aikana HART on vaihdellut alimmillaan $ 0.00189146 ja korkeimmillaan $ 0.00220357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03292409, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HART on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -1.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hara-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.20B ja sen kokonaistarjonta on 1200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.42M.
Tämän päivän aikana Hara – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003517376.
Viimeisten 60 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010343409.
Viimeisten 90 päivän aikana Hara – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006633239390692952.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.49%
|30 päivää
|$ +0.0003517376
|+17.43%
|60 päivää
|$ +0.0010343409
|+51.27%
|90 päivää
|$ +0.0006633239390692952
|+48.98%
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
Hara (HART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
