Lisätietoja BREAKER-rahakkeesta

BREAKER-rahakkeen hintatiedot

BREAKER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BREAKER-rahakkeen tokenomiikka

BREAKER-rahakkeen hintaennuste

Hamster Wheel Breaker-logo

Hamster Wheel Breaker – hinta (BREAKER)

Ei listattu

1BREAKER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -hintakaavio
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.01%

-0.01%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BREAKER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BREAKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BREAKER on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.61K
$ 63.61K$ 63.61K

--
----

$ 63.61K
$ 63.61K$ 63.61K

999.41M
999.41M 999.41M

999,410,496.5442677
999,410,496.5442677 999,410,496.5442677

Hamster Wheel Breaker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BREAKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.41M ja sen kokonaistarjonta on 999410496.5442677. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.61K.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hamster Wheel Breaker – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hamster Wheel Breaker – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hamster Wheel Breaker – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hamster Wheel Breaker – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-15.92%
60 päivää$ 0+13.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hamster Wheel Breaker-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hamster Wheel Breaker (BREAKER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hamster Wheel Breaker-rahakkeelle.

Tarkista Hamster Wheel Breaker-rahakkeen hintaennuste nyt!

BREAKER paikallisiin valuuttoihin

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen tokenomiikka

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BREAKER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hamster Wheel Breaker (BREAKER)”

Paljonko Hamster Wheel Breaker (BREAKER) on arvoltaan tänään?
BREAKER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BREAKER-USD-parin nykyinen hinta?
BREAKER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hamster Wheel Breaker-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BREAKER markkina-arvo on $ 63.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BREAKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BREAKER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.41M USD.
Mikä oli BREAKER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BREAKER saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BREAKER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BREAKER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BREAKER-rahakkeen treidausvolyymi?
BREAKER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BREAKER tänä vuonna korkeammalle?
BREAKER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BREAKER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.