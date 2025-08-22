Lisätietoja HLSCOPE-rahakkeesta

HLSCOPE-rahakkeen hintatiedot

HLSCOPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HLSCOPE-rahakkeen tokenomiikka

HLSCOPE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-logo

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – hinta (HLSCOPE)

Ei listattu

1HLSCOPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1,198.7
$1,198.7$1,198.7
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:49 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1,197.55
$ 1,197.55$ 1,197.55
24 h:n matalin
$ 1,199.67
$ 1,199.67$ 1,199.67
24 h:n korkein

$ 1,197.55
$ 1,197.55$ 1,197.55

$ 1,199.67
$ 1,199.67$ 1,199.67

$ 1,199.67
$ 1,199.67$ 1,199.67

$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33

+0.01%

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1,198.7. Viimeisen 24 tunnin aikana HLSCOPE on vaihdellut alimmillaan $ 1,197.55 ja korkeimmillaan $ 1,199.67 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HLSCOPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,199.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,152.33.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HLSCOPE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

--
----

$ 9.16M
$ 9.16M$ 9.16M

7.64K
7.64K 7.64K

7,638.145724999999
7,638.145724999999 7,638.145724999999

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HLSCOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.64K ja sen kokonaistarjonta on 7638.145724999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.16M.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinta muuttui $ +0.226491.
Viimeisten 30 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +7.2699956300.
Viimeisten 60 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +26.7446751800.
Viimeisten 90 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +32.6480502388092.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.226491+0.02%
30 päivää$ +7.2699956300+0.61%
60 päivää$ +26.7446751800+2.23%
90 päivää$ +32.6480502388092+2.80%

Mikä on Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeelle.

Tarkista Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeen hintaennuste nyt!

HLSCOPE paikallisiin valuuttoihin

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen tokenomiikka

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HLSCOPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)”

Paljonko Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) on arvoltaan tänään?
HLSCOPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1,198.7 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HLSCOPE-USD-parin nykyinen hinta?
HLSCOPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1,198.7. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HLSCOPE markkina-arvo on $ 9.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HLSCOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HLSCOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.64K USD.
Mikä oli HLSCOPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HLSCOPE saavutti ATH-hinnaksi 1,199.67 USD.
Mikä oli HLSCOPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HLSCOPE-rahakkeen ATL-hinta oli 1,152.33 USD.
Mikä on HLSCOPE-rahakkeen treidausvolyymi?
HLSCOPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HLSCOPE tänä vuonna korkeammalle?
HLSCOPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HLSCOPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:49 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.