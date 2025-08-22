Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – hinta (HLSCOPE)
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1,198.7. Viimeisen 24 tunnin aikana HLSCOPE on vaihdellut alimmillaan $ 1,197.55 ja korkeimmillaan $ 1,199.67 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HLSCOPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,199.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,152.33.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HLSCOPE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HLSCOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.64K ja sen kokonaistarjonta on 7638.145724999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.16M.
Tämän päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinta muuttui $ +0.226491.
Viimeisten 30 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +7.2699956300.
Viimeisten 60 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +26.7446751800.
Viimeisten 90 päivän aikana Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund – USD -hinnan muutos oli $ +32.6480502388092.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.226491
|+0.02%
|30 päivää
|$ +7.2699956300
|+0.61%
|60 päivää
|$ +26.7446751800
|+2.23%
|90 päivää
|$ +32.6480502388092
|+2.80%
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
