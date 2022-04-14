Half Orange Drinking Lemonade (HODL) -rahakkeen tokenomiikka
We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä HODL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HODL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
HODL-rahakkeen hintaennuste
