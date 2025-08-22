Lisätietoja HAIR-rahakkeesta

HAIR-rahakkeen hintatiedot

HAIR-rahakkeen valkoinen paperi

HAIR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HAIR-rahakkeen tokenomiikka

HAIR-rahakkeen hintaennuste

HairDAO-logo

HairDAO – hinta (HAIR)

Ei listattu

1HAIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$87.87
$87.87$87.87
+14.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen HairDAO (HAIR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:40 (UTC+8)

HairDAO (HAIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 72.81
$ 72.81$ 72.81
24 h:n matalin
$ 89.88
$ 89.88$ 89.88
24 h:n korkein

$ 72.81
$ 72.81$ 72.81

$ 89.88
$ 89.88$ 89.88

$ 150.38
$ 150.38$ 150.38

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

+0.72%

+14.70%

+36.53%

+36.53%

HairDAO (HAIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $87.87. Viimeisen 24 tunnin aikana HAIR on vaihdellut alimmillaan $ 72.81 ja korkeimmillaan $ 89.88 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 150.38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.35.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAIR on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, +14.70% 24 tunnin aikana ja +36.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HairDAO (HAIR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.89M
$ 61.89M$ 61.89M

--
----

$ 136.57M
$ 136.57M$ 136.57M

694.92K
694.92K 694.92K

1,533,338.0
1,533,338.0 1,533,338.0

HairDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 694.92K ja sen kokonaistarjonta on 1533338.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.57M.

HairDAO (HAIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HairDAO – USD -hinta muuttui $ +11.26.
Viimeisten 30 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ +44.6791534560.
Viimeisten 60 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ +155.9586616650.
Viimeisten 90 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +11.26+14.70%
30 päivää$ +44.6791534560+50.85%
60 päivää$ +155.9586616650+177.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on HairDAO (HAIR)

What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

HairDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HairDAO (HAIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HairDAO (HAIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HairDAO-rahakkeelle.

Tarkista HairDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAIR paikallisiin valuuttoihin

HairDAO (HAIR) -rahakkeen tokenomiikka

HairDAO (HAIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HairDAO (HAIR)”

Paljonko HairDAO (HAIR) on arvoltaan tänään?
HAIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 87.87 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAIR-USD-parin nykyinen hinta?
HAIR -USD-parin nykyinen hinta on $ 87.87. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HairDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAIR markkina-arvo on $ 61.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 694.92K USD.
Mikä oli HAIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAIR saavutti ATH-hinnaksi 150.38 USD.
Mikä oli HAIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAIR-rahakkeen ATL-hinta oli 2.35 USD.
Mikä on HAIR-rahakkeen treidausvolyymi?
HAIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAIR tänä vuonna korkeammalle?
HAIR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAIR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
HairDAO (HAIR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

