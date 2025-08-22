HairDAO – hinta (HAIR)
HairDAO (HAIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $87.87. Viimeisen 24 tunnin aikana HAIR on vaihdellut alimmillaan $ 72.81 ja korkeimmillaan $ 89.88 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 150.38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.35.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HAIR on muuttunut +0.72% viimeisen tunnin aikana, +14.70% 24 tunnin aikana ja +36.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HairDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 694.92K ja sen kokonaistarjonta on 1533338.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.57M.
Tämän päivän aikana HairDAO – USD -hinta muuttui $ +11.26.
Viimeisten 30 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ +44.6791534560.
Viimeisten 60 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ +155.9586616650.
Viimeisten 90 päivän aikana HairDAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Tänään
|$ +11.26
|+14.70%
|30 päivää
|$ +44.6791534560
|+50.85%
|60 päivää
|$ +155.9586616650
|+177.49%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
