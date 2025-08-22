Lisätietoja HACD-rahakkeesta

Hacash Diamond-logo

Hacash Diamond – hinta (HACD)

Ei listattu

1HACD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$11.38
$11.38$11.38
+14.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Hacash Diamond (HACD) -hintakaavio
Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.85%

+14.05%

-21.51%

-21.51%

Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $11.38. Viimeisen 24 tunnin aikana HACD on vaihdellut alimmillaan $ 9.87 ja korkeimmillaan $ 11.41 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HACD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 802.49, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 5.89.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HACD on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, +14.05% 24 tunnin aikana ja -21.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen markkinatiedot

Hacash Diamond-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HACD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.77K ja sen kokonaistarjonta on 116769.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.32M.

Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hacash Diamond – USD -hinta muuttui $ +1.4.
Viimeisten 30 päivän aikana Hacash Diamond – USD -hinnan muutos oli $ +2.7175144120.
Viimeisten 60 päivän aikana Hacash Diamond – USD -hinnan muutos oli $ -1.4548487880.
Viimeisten 90 päivän aikana Hacash Diamond – USD -hinnan muutos oli $ -1.82512094450645.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +1.4+14.05%
30 päivää$ +2.7175144120+23.88%
60 päivää$ -1.4548487880-12.78%
90 päivää$ -1.82512094450645-13.82%

Mikä on Hacash Diamond (HACD)

Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.

Hacash Diamond (HACD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Hacash Diamond-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hacash Diamond (HACD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hacash Diamond (HACD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hacash Diamond-rahakkeelle.

Tarkista Hacash Diamond-rahakkeen hintaennuste nyt!

HACD paikallisiin valuuttoihin

Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen tokenomiikka

Hacash Diamond (HACD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HACD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hacash Diamond (HACD)”

Paljonko Hacash Diamond (HACD) on arvoltaan tänään?
HACD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.38 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HACD-USD-parin nykyinen hinta?
HACD -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.38. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hacash Diamond-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HACD markkina-arvo on $ 1.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HACD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HACD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 116.77K USD.
Mikä oli HACD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HACD saavutti ATH-hinnaksi 802.49 USD.
Mikä oli HACD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HACD-rahakkeen ATL-hinta oli 5.89 USD.
Mikä on HACD-rahakkeen treidausvolyymi?
HACD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HACD tänä vuonna korkeammalle?
HACD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HACD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
