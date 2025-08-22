Lisätietoja HAC-rahakkeesta

Hacash – hinta (HAC)

1HAC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.622535
$0.622535
+24.20%1D
USD
Reaaliaikainen Hacash (HAC) -hintakaavio
Hacash (HAC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.97%

+24.31%

+34.65%

+34.65%

Hacash (HAC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.622429. Viimeisen 24 tunnin aikana HAC on vaihdellut alimmillaan $ 0.500648 ja korkeimmillaan $ 0.658283 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 46.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.308666.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAC on muuttunut -0.97% viimeisen tunnin aikana, +24.31% 24 tunnin aikana ja +34.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hacash (HAC) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Hacash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 917.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.47M ja sen kokonaistarjonta on 1474252.34837908. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 917.77K.

Hacash (HAC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hacash – USD -hinta muuttui $ +0.121727.
Viimeisten 30 päivän aikana Hacash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0432184198.
Viimeisten 60 päivän aikana Hacash – USD -hinnan muutos oli $ +0.0218427764.
Viimeisten 90 päivän aikana Hacash – USD -hinnan muutos oli $ -0.1026079051401284.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.121727+24.31%
30 päivää$ +0.0432184198+6.94%
60 päivää$ +0.0218427764+3.51%
90 päivää$ -0.1026079051401284-14.15%

Mikä on Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Hacash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hacash (HAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hacash (HAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hacash-rahakkeelle.

Tarkista Hacash-rahakkeen hintaennuste nyt!

HAC paikallisiin valuuttoihin

Hacash (HAC) -rahakkeen tokenomiikka

Hacash (HAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hacash (HAC)”

Paljonko Hacash (HAC) on arvoltaan tänään?
HAC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.622429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAC-USD-parin nykyinen hinta?
HAC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.622429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hacash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAC markkina-arvo on $ 917.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.47M USD.
Mikä oli HAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAC saavutti ATH-hinnaksi 46.68 USD.
Mikä oli HAC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.308666 USD.
Mikä on HAC-rahakkeen treidausvolyymi?
HAC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HAC tänä vuonna korkeammalle?
HAC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hacash (HAC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

