H4SHFund (H4SH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu H4SHFund (H4SH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

H4SHFund (H4SH) -rahakkeen tiedot

Avalanche's Memecoin Printer.

Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything.

H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is.

H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.h4shfund.com/
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.h4shfund.com/

H4SHFund (H4SH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 81.46K
$ 81.46K$ 81.46K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 994.04M
$ 994.04M$ 994.04M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 81.95K
$ 81.95K$ 81.95K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00174306
$ 0.00174306$ 0.00174306
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00006828
$ 0.00006828$ 0.00006828
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

H4SHFund (H4SH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

H4SHFund (H4SH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä H4SH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta H4SH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät H4SH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu H4SH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

H4SH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne H4SH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? H4SH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.