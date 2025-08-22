Lisätietoja H4CK-rahakkeesta

H4CK-rahakkeen hintatiedot

H4CK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

H4CK-rahakkeen tokenomiikka

H4CK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

H4CK Terminal by Virtuals-logo

H4CK Terminal by Virtuals – hinta (H4CK)

Ei listattu

1H4CK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00026089
$0.00026089$0.00026089
-7.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:34:26 (UTC+8)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00025481
$ 0.00025481$ 0.00025481
24 h:n matalin
$ 0.00028454
$ 0.00028454$ 0.00028454
24 h:n korkein

$ 0.00025481
$ 0.00025481$ 0.00025481

$ 0.00028454
$ 0.00028454$ 0.00028454

$ 0.02680961
$ 0.02680961$ 0.02680961

$ 0.00008458
$ 0.00008458$ 0.00008458

-0.11%

-7.25%

+15.25%

+15.25%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00026072. Viimeisen 24 tunnin aikana H4CK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00025481 ja korkeimmillaan $ 0.00028454 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. H4CK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02680961, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00008458.

Lyhyen aikavälin tuloksissa H4CK on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -7.25% 24 tunnin aikana ja +15.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 260.01K
$ 260.01K$ 260.01K

--
----

$ 260.01K
$ 260.01K$ 260.01K

990.39M
990.39M 990.39M

990,394,624.5211899
990,394,624.5211899 990,394,624.5211899

H4CK Terminal by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 260.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. H4CK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.39M ja sen kokonaistarjonta on 990394624.5211899. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 260.01K.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana H4CK Terminal by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana H4CK Terminal by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000776782.
Viimeisten 60 päivän aikana H4CK Terminal by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000737203.
Viimeisten 90 päivän aikana H4CK Terminal by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006314696845777612.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.25%
30 päivää$ -0.0000776782-29.79%
60 päivää$ -0.0000737203-28.27%
90 päivää$ -0.0006314696845777612-70.77%

Mikä on H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

H4CK Terminal by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita H4CK Terminal by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista H4CK Terminal by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

H4CK paikallisiin valuuttoihin

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen tokenomiikka

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää H4CK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)”

Paljonko H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) on arvoltaan tänään?
H4CK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00026072 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on H4CK-USD-parin nykyinen hinta?
H4CK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00026072. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on H4CK Terminal by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen H4CK markkina-arvo on $ 260.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on H4CK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
H4CK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.39M USD.
Mikä oli H4CK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
H4CK saavutti ATH-hinnaksi 0.02680961 USD.
Mikä oli H4CK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
H4CK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00008458 USD.
Mikä on H4CK-rahakkeen treidausvolyymi?
H4CK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko H4CK tänä vuonna korkeammalle?
H4CK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso H4CK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:34:26 (UTC+8)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.