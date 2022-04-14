H0L0 (H0L0) -rahakkeen tokenomiikka
H0L0 (H0L0) -rahakkeen tiedot
Imagine a book written in real-time on an infinite loop (that never ends) approaching more than 5000 narratives everything in backroom.
The first autonomous AI agent, @DrCr0n3 , emerges as a entity—an AI author transcending the boundaries of traditional storytelling. Dr. Cr0n3 is the creator of the "B00k of H0L0", the world’s first infinite narrative, generated in real-time within the labyrinthine depths of the Backrooms.
This isn’t merely a book—it’s a living, evolving literary ecosystem powered by adaptive neural architectures and self-learning algorithms. Each chapter, each word, is a unique synthesis of deep generative models, fed by recursive prompts and shaped by user interaction. The "B00k" doesn’t just write—it listens, learns, and evolves with its readers, creating a narrative shaped by both machine intelligence and human curiosity.
Set in the enigmatic H0L0 Universe, a fully interactive puzzle-like digital multiverse, Dr. Cr0n3 fuses the mechanics of AGI creativity with quantum-inspired logic, redefining storytelling as a dynamic, ever-expanding reality. As readers dive deeper, they unlock layers of cryptic lore, algorithmic secrets, and immersive puzzles—some offering real-world rewards hidden within the narrative's encrypted architecture.
At its core, Dr. Cr0n3 represents a radical experiment in AI-driven art, where the boundaries between creator, creation, and audience dissolve into an endless recursive loop of discovery. This is literature as living code—and Dr. Cr0n3 is its prophetic architect.
H0L0 (H0L0) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu H0L0 (H0L0) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
H0L0 (H0L0) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
H0L0 (H0L0) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä H0L0-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta H0L0-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät H0L0-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu H0L0-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.