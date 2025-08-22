Lisätietoja GYD-rahakkeesta

Gyroscope GYD – hinta (GYD)

1GYD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999495
$0.999495
0.00%1D
Reaaliaikainen Gyroscope GYD (GYD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:33 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997014
$ 0.997014
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.997014
$ 0.997014

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.049
$ 1.049

$ 0.961033
$ 0.961033

-0.01%

+0.02%

-0.04%

-0.04%

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999498. Viimeisen 24 tunnin aikana GYD on vaihdellut alimmillaan $ 0.997014 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GYD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.961033.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GYD on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.20M
$ 24.20M

--
--

$ 24.20M
$ 24.20M

24.21M
24.21M

24,208,960.0029494
24,208,960.0029494

Gyroscope GYD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GYD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.21M ja sen kokonaistarjonta on 24208960.0029494. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.20M.

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gyroscope GYD – USD -hinta muuttui $ +0.00015693.
Viimeisten 30 päivän aikana Gyroscope GYD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0031167346.
Viimeisten 60 päivän aikana Gyroscope GYD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004160910.
Viimeisten 90 päivän aikana Gyroscope GYD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000025370237677.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00015693+0.02%
30 päivää$ -0.0031167346-0.31%
60 päivää$ +0.0004160910+0.04%
90 päivää$ +0.0000025370237677+0.00%

Mikä on Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gyroscope GYD (GYD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gyroscope GYD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gyroscope GYD (GYD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gyroscope GYD (GYD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gyroscope GYD-rahakkeelle.

Tarkista Gyroscope GYD-rahakkeen hintaennuste nyt!

GYD paikallisiin valuuttoihin

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen tokenomiikka

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GYD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gyroscope GYD (GYD)”

Paljonko Gyroscope GYD (GYD) on arvoltaan tänään?
GYD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999498 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GYD-USD-parin nykyinen hinta?
GYD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999498. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gyroscope GYD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GYD markkina-arvo on $ 24.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GYD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GYD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.21M USD.
Mikä oli GYD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GYD saavutti ATH-hinnaksi 1.049 USD.
Mikä oli GYD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GYD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.961033 USD.
Mikä on GYD-rahakkeen treidausvolyymi?
GYD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GYD tänä vuonna korkeammalle?
GYD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GYD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:33 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

