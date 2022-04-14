Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka
Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tiedot
GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.
Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Gyoza (GYOZA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GYOZA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GYOZA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GYOZA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GYOZA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GYOZA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne GYOZA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GYOZA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.