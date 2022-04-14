Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Gyoza (GYOZA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tiedot

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

Virallinen verkkosivusto:
https://gyoza.wtf/
Valkoinen paperi:
https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Gyoza (GYOZA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 476.87K
$ 476.87K$ 476.87K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 986.86M
$ 986.86M$ 986.86M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 483.22K
$ 483.22K$ 483.22K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00428771
$ 0.00428771$ 0.00428771
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00048322
$ 0.00048322$ 0.00048322

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GYOZA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GYOZA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GYOZA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GYOZA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GYOZA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GYOZA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GYOZA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.