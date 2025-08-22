Lisätietoja GYOZA-rahakkeesta

GYOZA-rahakkeen hintatiedot

GYOZA-rahakkeen valkoinen paperi

GYOZA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GYOZA-rahakkeen tokenomiikka

GYOZA-rahakkeen hintaennuste

Gyoza-logo

Gyoza – hinta (GYOZA)

Ei listattu

1GYOZA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00048322
$0.00048322$0.00048322
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Gyoza (GYOZA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:34:10 (UTC+8)

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00428771
$ 0.00428771$ 0.00428771

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.00%

-0.00%

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GYOZA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GYOZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00428771, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GYOZA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 476.87K
$ 476.87K$ 476.87K

--
----

$ 483.22K
$ 483.22K$ 483.22K

986.86M
986.86M 986.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gyoza-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 476.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GYOZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.86M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 483.22K.

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gyoza – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gyoza – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Gyoza – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Gyoza – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-3.72%
60 päivää$ 0+30.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gyoza (GYOZA)

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

Gyoza-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gyoza (GYOZA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gyoza (GYOZA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gyoza-rahakkeelle.

Tarkista Gyoza-rahakkeen hintaennuste nyt!

GYOZA paikallisiin valuuttoihin

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikka

Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GYOZA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gyoza (GYOZA)”

Paljonko Gyoza (GYOZA) on arvoltaan tänään?
GYOZA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GYOZA-USD-parin nykyinen hinta?
GYOZA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gyoza-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GYOZA markkina-arvo on $ 476.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GYOZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GYOZA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.86M USD.
Mikä oli GYOZA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GYOZA saavutti ATH-hinnaksi 0.00428771 USD.
Mikä oli GYOZA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GYOZA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GYOZA-rahakkeen treidausvolyymi?
GYOZA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GYOZA tänä vuonna korkeammalle?
GYOZA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GYOZA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Gyoza (GYOZA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

