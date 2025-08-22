Lisätietoja GYMNET-rahakkeesta

Gym Network-logo

Gym Network – hinta (GYMNET)

Ei listattu

1GYMNET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01062975
$0.01062975$0.01062975
-0.30%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Gym Network (GYMNET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:34:03 (UTC+8)

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01033931
$ 0.01033931$ 0.01033931
24 h:n matalin
$ 0.01070224
$ 0.01070224$ 0.01070224
24 h:n korkein

$ 0.01033931
$ 0.01033931$ 0.01033931

$ 0.01070224
$ 0.01070224$ 0.01070224

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 0.00362167
$ 0.00362167$ 0.00362167

+1.69%

+0.12%

+2.80%

+2.80%

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01066382. Viimeisen 24 tunnin aikana GYMNET on vaihdellut alimmillaan $ 0.01033931 ja korkeimmillaan $ 0.01070224 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GYMNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.9, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00362167.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GYMNET on muuttunut +1.69% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja +2.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

124.80M
124.80M 124.80M

501,886,564.25044
501,886,564.25044 501,886,564.25044

Gym Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GYMNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.80M ja sen kokonaistarjonta on 501886564.25044. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.33M.

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gym Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gym Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010230698.
Viimeisten 60 päivän aikana Gym Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0203163408.
Viimeisten 90 päivän aikana Gym Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0062831984229483475.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.12%
30 päivää$ +0.0010230698+9.59%
60 päivää$ +0.0203163408+190.52%
90 päivää$ +0.0062831984229483475+143.43%

Mikä on Gym Network (GYMNET)

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system.

Gym Network (GYMNET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gym Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gym Network (GYMNET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gym Network (GYMNET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gym Network-rahakkeelle.

Tarkista Gym Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

GYMNET paikallisiin valuuttoihin

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen tokenomiikka

Gym Network (GYMNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GYMNET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gym Network (GYMNET)”

Paljonko Gym Network (GYMNET) on arvoltaan tänään?
GYMNET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01066382 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GYMNET-USD-parin nykyinen hinta?
GYMNET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01066382. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gym Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GYMNET markkina-arvo on $ 1.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GYMNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GYMNET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.80M USD.
Mikä oli GYMNET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GYMNET saavutti ATH-hinnaksi 1.9 USD.
Mikä oli GYMNET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GYMNET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00362167 USD.
Mikä on GYMNET-rahakkeen treidausvolyymi?
GYMNET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GYMNET tänä vuonna korkeammalle?
GYMNET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GYMNET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Gym Network (GYMNET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.