Lisätietoja GYEN-rahakkeesta

GYEN-rahakkeen hintatiedot

GYEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GYEN-rahakkeen tokenomiikka

GYEN-rahakkeen hintaennuste

GYEN-logo

GYEN – hinta (GYEN)

Ei listattu

1GYEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00550601
$0.00550601$0.00550601
-3.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen GYEN (GYEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:27 (UTC+8)

GYEN (GYEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00550513
$ 0.00550513$ 0.00550513
24 h:n matalin
$ 0.005745
$ 0.005745$ 0.005745
24 h:n korkein

$ 0.00550513
$ 0.00550513$ 0.00550513

$ 0.005745
$ 0.005745$ 0.005745

$ 0.060753
$ 0.060753$ 0.060753

$ 0.0022112
$ 0.0022112$ 0.0022112

-0.09%

-3.36%

-5.44%

-5.44%

GYEN (GYEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00550691. Viimeisen 24 tunnin aikana GYEN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00550513 ja korkeimmillaan $ 0.005745 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GYEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.060753, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0022112.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GYEN on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -3.36% 24 tunnin aikana ja -5.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GYEN (GYEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

--
----

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

1.09B
1.09B 1.09B

1,087,744,896.631484
1,087,744,896.631484 1,087,744,896.631484

GYEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GYEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B ja sen kokonaistarjonta on 1087744896.631484. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.99M.

GYEN (GYEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GYEN – USD -hinta muuttui $ -0.00019178738417569.
Viimeisten 30 päivän aikana GYEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009274853.
Viimeisten 60 päivän aikana GYEN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005288125.
Viimeisten 90 päivän aikana GYEN – USD -hinnan muutos oli $ -0.000240527739460526.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019178738417569-3.36%
30 päivää$ +0.0009274853+16.84%
60 päivää$ +0.0005288125+9.60%
90 päivää$ -0.000240527739460526-4.18%

Mikä on GYEN (GYEN)

The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

GYEN (GYEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GYEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GYEN (GYEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GYEN (GYEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GYEN-rahakkeelle.

Tarkista GYEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

GYEN paikallisiin valuuttoihin

GYEN (GYEN) -rahakkeen tokenomiikka

GYEN (GYEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GYEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GYEN (GYEN)”

Paljonko GYEN (GYEN) on arvoltaan tänään?
GYEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00550691 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GYEN-USD-parin nykyinen hinta?
GYEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00550691. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GYEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GYEN markkina-arvo on $ 5.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GYEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GYEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B USD.
Mikä oli GYEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GYEN saavutti ATH-hinnaksi 0.060753 USD.
Mikä oli GYEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GYEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0022112 USD.
Mikä on GYEN-rahakkeen treidausvolyymi?
GYEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GYEN tänä vuonna korkeammalle?
GYEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GYEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:47:27 (UTC+8)

