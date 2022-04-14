Gun Game (GG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Gun Game (GG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Gun Game (GG) -rahakkeen tiedot

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

Virallinen verkkosivusto:
https://gungame.tech/
Valkoinen paperi:
https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf

Gun Game (GG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 41.83K
Kokonaistarjonta:
$ 88.41M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 68.18M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 54.24K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02990797
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00058972
Nykyinen hinta:
$ 0.00061352
Gun Game (GG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Gun Game (GG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.