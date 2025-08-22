Lisätietoja GUESS-rahakkeesta

GUESS-rahakkeen hintatiedot

GUESS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GUESS-rahakkeen tokenomiikka

GUESS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GuessIT-logo

GuessIT – hinta (GUESS)

Ei listattu

1GUESS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GuessIT (GUESS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:41:18 (UTC+8)

GuessIT (GUESS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00880544
$ 0.00880544$ 0.00880544

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.02%

+5.39%

+5.39%

GuessIT (GUESS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GUESS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00880544, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GUESS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja +5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GuessIT (GUESS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

--
----

$ 15.03K
$ 15.03K$ 15.03K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,038.601828
999,847,038.601828 999,847,038.601828

GuessIT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GUESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M ja sen kokonaistarjonta on 999847038.601828. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.03K.

GuessIT (GUESS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GuessIT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GuessIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GuessIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GuessIT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.02%
30 päivää$ 0+2.04%
60 päivää$ 0+20.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on GuessIT (GUESS)

GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GuessIT (GUESS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GuessIT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GuessIT (GUESS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GuessIT (GUESS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GuessIT-rahakkeelle.

Tarkista GuessIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

GUESS paikallisiin valuuttoihin

GuessIT (GUESS) -rahakkeen tokenomiikka

GuessIT (GUESS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GUESS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GuessIT (GUESS)”

Paljonko GuessIT (GUESS) on arvoltaan tänään?
GUESS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GUESS-USD-parin nykyinen hinta?
GUESS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GuessIT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GUESS markkina-arvo on $ 15.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GUESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GUESS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M USD.
Mikä oli GUESS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GUESS saavutti ATH-hinnaksi 0.00880544 USD.
Mikä oli GUESS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GUESS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GUESS-rahakkeen treidausvolyymi?
GUESS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GUESS tänä vuonna korkeammalle?
GUESS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUESS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:41:18 (UTC+8)

GuessIT (GUESS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.