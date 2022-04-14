Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikka

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Guardians Of The Spark (GOTS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tiedot

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Virallinen verkkosivusto:
https://playgots.xyz/

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.66M
Kokonaistarjonta:
$ 120.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 66.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.57M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.52214
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.145888
Nykyinen hinta:
$ 0.146419
Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GOTS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOTS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GOTS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOTS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GOTS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GOTS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOTS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.