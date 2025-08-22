Lisätietoja GOTS-rahakkeesta

Guardians Of The Spark – hinta (GOTS)

Ei listattu

1GOTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.168281
-5.70%1D
-5.70%1D
USD
Reaaliaikainen Guardians Of The Spark (GOTS) -hintakaavio
Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.168217
$ 0.168217$ 0.168217
24 h:n matalin
$ 0.178475
$ 0.178475$ 0.178475
24 h:n korkein

$ 0.168217
$ 0.168217$ 0.168217

$ 0.178475
$ 0.178475$ 0.178475

$ 0.52214
$ 0.52214$ 0.52214

$ 0.168217
$ 0.168217$ 0.168217

-0.27%

-5.70%

-15.44%

-15.44%

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.168286. Viimeisen 24 tunnin aikana GOTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.168217 ja korkeimmillaan $ 0.178475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.52214, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.168217.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOTS on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -5.70% 24 tunnin aikana ja -15.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.11M
$ 11.11M$ 11.11M

--
----

$ 20.19M
$ 20.19M$ 20.19M

66.00M
66.00M 66.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Guardians Of The Spark-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.00M ja sen kokonaistarjonta on 120000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.19M.

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Guardians Of The Spark – USD -hinta muuttui $ -0.0101875084451142.
Viimeisten 30 päivän aikana Guardians Of The Spark – USD -hinnan muutos oli $ -0.0518734526.
Viimeisten 60 päivän aikana Guardians Of The Spark – USD -hinnan muutos oli $ -0.0770579069.
Viimeisten 90 päivän aikana Guardians Of The Spark – USD -hinnan muutos oli $ -0.2350831748088703.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0101875084451142-5.70%
30 päivää$ -0.0518734526-30.82%
60 päivää$ -0.0770579069-45.78%
90 päivää$ -0.2350831748088703-58.27%

Mikä on Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Guardians Of The Spark (GOTS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Guardians Of The Spark-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Guardians Of The Spark (GOTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Guardians Of The Spark (GOTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Guardians Of The Spark-rahakkeelle.

Tarkista Guardians Of The Spark-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOTS paikallisiin valuuttoihin

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikka

Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Guardians Of The Spark (GOTS)”

Paljonko Guardians Of The Spark (GOTS) on arvoltaan tänään?
GOTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.168286 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOTS-USD-parin nykyinen hinta?
GOTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.168286. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Guardians Of The Spark-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOTS markkina-arvo on $ 11.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.00M USD.
Mikä oli GOTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOTS saavutti ATH-hinnaksi 0.52214 USD.
Mikä oli GOTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.168217 USD.
Mikä on GOTS-rahakkeen treidausvolyymi?
GOTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOTS tänä vuonna korkeammalle?
GOTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Guardians Of The Spark (GOTS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

