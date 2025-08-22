Lisätietoja GROKINU-rahakkeesta

GROKINU-rahakkeen hintatiedot

GROKINU-rahakkeen valkoinen paperi

GROKINU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GROKINU-rahakkeen tokenomiikka

GROKINU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Grok Inu-logo

Grok Inu – hinta (GROKINU)

Ei listattu

1GROKINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Grok Inu (GROKINU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:54:42 (UTC+8)

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-0.30%

+0.18%

+0.18%

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GROKINU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GROKINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GROKINU on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja +0.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 135.95K
$ 135.95K$ 135.95K

--
----

$ 135.95K
$ 135.95K$ 135.95K

416,682.20T
416,682.20T 416,682.20T

4.1668219928336083e+17
4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17

Grok Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 135.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GROKINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416,682.20T ja sen kokonaistarjonta on 4.1668219928336083e+17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 135.95K.

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Grok Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Grok Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Grok Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Grok Inu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.30%
30 päivää$ 0+7.10%
60 päivää$ 0+31.68%
90 päivää$ 0--

Mikä on Grok Inu (GROKINU)

Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Grok Inu (GROKINU) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Grok Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grok Inu (GROKINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grok Inu (GROKINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grok Inu-rahakkeelle.

Tarkista Grok Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

GROKINU paikallisiin valuuttoihin

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen tokenomiikka

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GROKINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grok Inu (GROKINU)”

Paljonko Grok Inu (GROKINU) on arvoltaan tänään?
GROKINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GROKINU-USD-parin nykyinen hinta?
GROKINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grok Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GROKINU markkina-arvo on $ 135.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GROKINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GROKINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416,682.20T USD.
Mikä oli GROKINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GROKINU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GROKINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GROKINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GROKINU-rahakkeen treidausvolyymi?
GROKINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GROKINU tänä vuonna korkeammalle?
GROKINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GROKINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:54:42 (UTC+8)

Grok Inu (GROKINU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.