Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets.
The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields.
On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature.
The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release.
The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens.
For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GHNY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHNY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GHNY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHNY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
