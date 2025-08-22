Grizzly Honey – hinta (GHNY)
Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02872567. Viimeisen 24 tunnin aikana GHNY on vaihdellut alimmillaan $ 0.02836705 ja korkeimmillaan $ 0.02898014 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GHNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 91.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01863912.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GHNY on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Grizzly Honey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GHNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.48M ja sen kokonaistarjonta on 1479704.601155371. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.61K.
Tämän päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinta muuttui $ -0.00018684880774217.
Viimeisten 30 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019592544.
Viimeisten 60 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0090948056.
Viimeisten 90 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.004978553972122964.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00018684880774217
|-0.64%
|30 päivää
|$ +0.0019592544
|+6.82%
|60 päivää
|$ +0.0090948056
|+31.66%
|90 päivää
|$ +0.004978553972122964
|+20.96%
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Grizzly Honey (GHNY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grizzly Honey (GHNY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grizzly Honey-rahakkeelle.
Tarkista Grizzly Honey-rahakkeen hintaennuste nyt!
Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GHNY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
