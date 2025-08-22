Lisätietoja GHNY-rahakkeesta

GHNY-rahakkeen hintatiedot

GHNY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GHNY-rahakkeen tokenomiikka

GHNY-rahakkeen hintaennuste

Grizzly Honey-logo

Grizzly Honey – hinta (GHNY)

Ei listattu

1GHNY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02872567
$0.02872567$0.02872567
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Grizzly Honey (GHNY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:54:33 (UTC+8)

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02836705
$ 0.02836705$ 0.02836705
24 h:n matalin
$ 0.02898014
$ 0.02898014$ 0.02898014
24 h:n korkein

$ 0.02836705
$ 0.02836705$ 0.02836705

$ 0.02898014
$ 0.02898014$ 0.02898014

$ 91.71
$ 91.71$ 91.71

$ 0.01863912
$ 0.01863912$ 0.01863912

-0.02%

-0.64%

-0.06%

-0.06%

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02872567. Viimeisen 24 tunnin aikana GHNY on vaihdellut alimmillaan $ 0.02836705 ja korkeimmillaan $ 0.02898014 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GHNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 91.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01863912.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GHNY on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 42.61K
$ 42.61K$ 42.61K

--
----

$ 42.61K
$ 42.61K$ 42.61K

1.48M
1.48M 1.48M

1,479,704.601155371
1,479,704.601155371 1,479,704.601155371

Grizzly Honey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GHNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.48M ja sen kokonaistarjonta on 1479704.601155371. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 42.61K.

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinta muuttui $ -0.00018684880774217.
Viimeisten 30 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019592544.
Viimeisten 60 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0090948056.
Viimeisten 90 päivän aikana Grizzly Honey – USD -hinnan muutos oli $ +0.004978553972122964.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00018684880774217-0.64%
30 päivää$ +0.0019592544+6.82%
60 päivää$ +0.0090948056+31.66%
90 päivää$ +0.004978553972122964+20.96%

Mikä on Grizzly Honey (GHNY)

Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Grizzly Honey (GHNY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Grizzly Honey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grizzly Honey (GHNY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grizzly Honey (GHNY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grizzly Honey-rahakkeelle.

Tarkista Grizzly Honey-rahakkeen hintaennuste nyt!

GHNY paikallisiin valuuttoihin

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikka

Grizzly Honey (GHNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GHNY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grizzly Honey (GHNY)”

Paljonko Grizzly Honey (GHNY) on arvoltaan tänään?
GHNY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02872567 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GHNY-USD-parin nykyinen hinta?
GHNY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02872567. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grizzly Honey-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GHNY markkina-arvo on $ 42.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GHNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GHNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.48M USD.
Mikä oli GHNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GHNY saavutti ATH-hinnaksi 91.71 USD.
Mikä oli GHNY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GHNY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01863912 USD.
Mikä on GHNY-rahakkeen treidausvolyymi?
GHNY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GHNY tänä vuonna korkeammalle?
GHNY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GHNY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:54:33 (UTC+8)

