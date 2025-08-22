Greenland Rare Bear – hinta (NORDO)
+1.56%
+5.38%
+5.35%
+5.35%
Greenland Rare Bear (NORDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NORDO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NORDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00395857, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NORDO on muuttunut +1.56% viimeisen tunnin aikana, +5.38% 24 tunnin aikana ja +5.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Greenland Rare Bear-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NORDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999883736.888053. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.17K.
Tämän päivän aikana Greenland Rare Bear – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Greenland Rare Bear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Greenland Rare Bear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Greenland Rare Bear – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+5.38%
|30 päivää
|$ 0
|+2.01%
|60 päivää
|$ 0
|+10.08%
|90 päivää
|$ 0
|--
NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms.
