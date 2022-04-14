Green RWA (GREEN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Green RWA (GREEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Green RWA (GREEN) -rahakkeen tiedot

GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors.

Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities.

Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments.

AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets.

Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform.

Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development.

Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.

Virallinen verkkosivusto:
https://green-rwa.app/

Green RWA (GREEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Green RWA (GREEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 5.46K
$ 5.46K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.46K
$ 5.46K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0020812
$ 0.0020812
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000438
$ 0.00000438
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Green RWA (GREEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Green RWA (GREEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GREEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GREEN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GREEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GREEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GREEN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GREEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GREEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.