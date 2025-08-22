GraphLinq Wrapped ETH – hinta (WETH)
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,218.35. Viimeisen 24 tunnin aikana WETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,119.09 ja korkeimmillaan $ 4,262.11 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,921.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,427.47.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WETH on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.50% 24 tunnin aikana ja -8.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GraphLinq Wrapped ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 307.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.92 ja sen kokonaistarjonta on 72.92417742800303. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 307.62K.
Tämän päivän aikana GraphLinq Wrapped ETH – USD -hinta muuttui $ -21.621782173328.
Viimeisten 30 päivän aikana GraphLinq Wrapped ETH – USD -hinnan muutos oli $ +427.6424024450.
Viimeisten 60 päivän aikana GraphLinq Wrapped ETH – USD -hinnan muutos oli $ +3,774.0552390950.
Viimeisten 90 päivän aikana GraphLinq Wrapped ETH – USD -hinnan muutos oli $ +1,673.9446583256177.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -21.621782173328
|-0.50%
|30 päivää
|$ +427.6424024450
|+10.14%
|60 päivää
|$ +3,774.0552390950
|+89.47%
|90 päivää
|$ +1,673.9446583256177
|+65.79%
WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
