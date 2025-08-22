Lisätietoja GOV-rahakkeesta

GovWorld-logo

GovWorld – hinta (GOV)

Ei listattu

1GOV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00163575
$0.00163575$0.00163575
-0.70%1D
USD
Reaaliaikainen GovWorld (GOV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:54:15 (UTC+8)

GovWorld (GOV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.28%

-0.76%

+4.19%

+4.19%

GovWorld (GOV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00163575. Viimeisen 24 tunnin aikana GOV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00163087 ja korkeimmillaan $ 0.00164831 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.240885, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00119396.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOV on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja +4.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GovWorld (GOV) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

GovWorld-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.21M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 163.58K.

GovWorld (GOV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GovWorld – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GovWorld – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001727113.
Viimeisten 60 päivän aikana GovWorld – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004070904.
Viimeisten 90 päivän aikana GovWorld – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001525418961428074.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.76%
30 päivää$ +0.0001727113+10.56%
60 päivää$ +0.0004070904+24.89%
90 päivää$ +0.0001525418961428074+10.28%

Mikä on GovWorld (GOV)

GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GovWorld (GOV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GovWorld-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GovWorld (GOV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GovWorld (GOV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GovWorld-rahakkeelle.

Tarkista GovWorld-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOV paikallisiin valuuttoihin

GovWorld (GOV) -rahakkeen tokenomiikka

GovWorld (GOV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GovWorld (GOV)”

Paljonko GovWorld (GOV) on arvoltaan tänään?
GOV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00163575 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOV-USD-parin nykyinen hinta?
GOV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00163575. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GovWorld-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOV markkina-arvo on $ 75.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 46.21M USD.
Mikä oli GOV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOV saavutti ATH-hinnaksi 0.240885 USD.
Mikä oli GOV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00119396 USD.
Mikä on GOV-rahakkeen treidausvolyymi?
GOV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOV tänä vuonna korkeammalle?
GOV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GovWorld (GOV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

