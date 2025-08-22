Gourmet Galaxy – hinta (GUM)
Gourmet Galaxy (GUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00964724. Viimeisen 24 tunnin aikana GUM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00246444 ja korkeimmillaan $ 0.00971682 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GUM on muuttunut +0.54% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja +250.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gourmet Galaxy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.32M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 191.67K.
Tämän päivän aikana Gourmet Galaxy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gourmet Galaxy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006290916.
Viimeisten 60 päivän aikana Gourmet Galaxy – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024453804.
Viimeisten 90 päivän aikana Gourmet Galaxy – USD -hinnan muutos oli $ +0.00110071663864222.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.26%
|30 päivää
|$ +0.0006290916
|+6.52%
|60 päivää
|$ +0.0024453804
|+25.35%
|90 päivää
|$ +0.00110071663864222
|+12.88%
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
