Lisätietoja GOTTI-rahakkeesta

GOTTI-rahakkeen hintatiedot

GOTTI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOTTI-rahakkeen tokenomiikka

GOTTI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Gotti Token-logo

Gotti Token – hinta (GOTTI)

Ei listattu

1GOTTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$26.79
$26.79$26.79
-4.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Gotti Token (GOTTI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:14:06 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 26.28
$ 26.28$ 26.28
24 h:n matalin
$ 28.19
$ 28.19$ 28.19
24 h:n korkein

$ 26.28
$ 26.28$ 26.28

$ 28.19
$ 28.19$ 28.19

$ 4,141.09
$ 4,141.09$ 4,141.09

$ 23.6
$ 23.6$ 23.6

+0.30%

-4.41%

-8.18%

-8.18%

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $26.79. Viimeisen 24 tunnin aikana GOTTI on vaihdellut alimmillaan $ 26.28 ja korkeimmillaan $ 28.19 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOTTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,141.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 23.6.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOTTI on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, -4.41% 24 tunnin aikana ja -8.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

Gotti Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOTTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K ja sen kokonaistarjonta on 50000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.34M.

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gotti Token – USD -hinta muuttui $ -1.23769378348202.
Viimeisten 30 päivän aikana Gotti Token – USD -hinnan muutos oli $ -10.7694594450.
Viimeisten 60 päivän aikana Gotti Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.9026944080.
Viimeisten 90 päivän aikana Gotti Token – USD -hinnan muutos oli $ -21.38069698706151.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.23769378348202-4.41%
30 päivää$ -10.7694594450-40.19%
60 päivää$ -0.9026944080-3.36%
90 päivää$ -21.38069698706151-44.38%

Mikä on Gotti Token (GOTTI)

Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gotti Token (GOTTI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gotti Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gotti Token (GOTTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gotti Token (GOTTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gotti Token-rahakkeelle.

Tarkista Gotti Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOTTI paikallisiin valuuttoihin

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen tokenomiikka

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOTTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gotti Token (GOTTI)”

Paljonko Gotti Token (GOTTI) on arvoltaan tänään?
GOTTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 26.79 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOTTI-USD-parin nykyinen hinta?
GOTTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 26.79. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gotti Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOTTI markkina-arvo on $ 1.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOTTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOTTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00K USD.
Mikä oli GOTTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOTTI saavutti ATH-hinnaksi 4,141.09 USD.
Mikä oli GOTTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOTTI-rahakkeen ATL-hinta oli 23.6 USD.
Mikä on GOTTI-rahakkeen treidausvolyymi?
GOTTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOTTI tänä vuonna korkeammalle?
GOTTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOTTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:14:06 (UTC+8)

Gotti Token (GOTTI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.