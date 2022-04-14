Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen tokenomiikka
Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen tiedot
Gorilla is more than just a cryptocurrency. It is a community-driven project that aims to make a positive impact on the world while also having fun.
This means that by simply holding or trading Gorilla, you are also contributing to meaningful causes. But that's not all. Gorilla also has a strong focus on education. The team behind Gorilla is committed to providing resources and information to help people better understand cryptocurrency and how it works.
This includes a blog and community forums where members can ask questions and share knowledge. Of course, Gorilla is also a fun and lively community that enjoys creating memes, sharing stories, and supporting one another.
The team behind Gorilla is dedicated to fostering a positive and inclusive community that is welcoming to everyone, regardless of their level of experience with cryptocurrency. So, what sets Gorilla apart from other meme coins? It's the fact that it is more than just a meme. Gorilla is a movement - a movement that uses the power of cryptocurrency to make a positive impact on the world. Join the community, trade Gorilla, and help make a difference today.
Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Gorilla In A Coupe (GIAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GIAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GIAC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GIAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GIAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GIAC-rahakkeen hintaennuste
GIAC-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.