GORF – hinta (GORF)
--
-1.23%
-20.55%
-20.55%
GORF (GORF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GORF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GORF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00162793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GORF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja -20.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GORF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GORF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M ja sen kokonaistarjonta on 900000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.01K.
Tämän päivän aikana GORF – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.23%
|30 päivää
|$ 0
|+139.41%
|60 päivää
|$ 0
|-95.77%
|90 päivää
|$ 0
|--
GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
