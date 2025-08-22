Lisätietoja GORF-rahakkeesta

GORF (GORF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

GORF (GORF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GORF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GORF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00162793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GORF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja -20.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GORF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GORF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M ja sen kokonaistarjonta on 900000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.01K.

GORF (GORF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GORF – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GORF – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.23%
30 päivää$ 0+139.41%
60 päivää$ 0-95.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on GORF (GORF)

GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Paljonko GORF (GORF) on arvoltaan tänään?
GORF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GORF-USD-parin nykyinen hinta?
GORF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GORF-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GORF markkina-arvo on $ 14.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GORF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GORF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M USD.
Mikä oli GORF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GORF saavutti ATH-hinnaksi 0.00162793 USD.
Mikä oli GORF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GORF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GORF-rahakkeen treidausvolyymi?
GORF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GORF tänä vuonna korkeammalle?
GORF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GORF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
