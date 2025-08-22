Golden Kappa – hinta (GKAPPA)
Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GKAPPA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GKAPPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GKAPPA on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Golden Kappa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GKAPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.69B ja sen kokonaistarjonta on 777693316969.5624. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.99K.
Tämän päivän aikana Golden Kappa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.82%
|30 päivää
|$ 0
|-9.69%
|60 päivää
|$ 0
|-51.22%
|90 päivää
|$ 0
|--
Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.
Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GKAPPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
