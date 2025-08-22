Lisätietoja GKAPPA-rahakkeesta

GKAPPA-rahakkeen hintatiedot

GKAPPA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GKAPPA-rahakkeen tokenomiikka

GKAPPA-rahakkeen hintaennuste

Golden Kappa-logo

Golden Kappa – hinta (GKAPPA)

Ei listattu

1GKAPPA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Golden Kappa (GKAPPA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:11:23 (UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-0.82%

-6.77%

-6.77%

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GKAPPA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GKAPPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GKAPPA on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 73.99K
$ 73.99K$ 73.99K

--
----

$ 73.99K
$ 73.99K$ 73.99K

777.69B
777.69B 777.69B

777,693,316,969.5624
777,693,316,969.5624 777,693,316,969.5624

Golden Kappa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 73.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GKAPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.69B ja sen kokonaistarjonta on 777693316969.5624. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 73.99K.

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Golden Kappa – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Golden Kappa – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.82%
30 päivää$ 0-9.69%
60 päivää$ 0-51.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Golden Kappa (GKAPPA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Golden Kappa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Golden Kappa (GKAPPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Golden Kappa (GKAPPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Golden Kappa-rahakkeelle.

Tarkista Golden Kappa-rahakkeen hintaennuste nyt!

GKAPPA paikallisiin valuuttoihin

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen tokenomiikka

Golden Kappa (GKAPPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GKAPPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Golden Kappa (GKAPPA)”

Paljonko Golden Kappa (GKAPPA) on arvoltaan tänään?
GKAPPA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GKAPPA-USD-parin nykyinen hinta?
GKAPPA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Golden Kappa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GKAPPA markkina-arvo on $ 73.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GKAPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GKAPPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 777.69B USD.
Mikä oli GKAPPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GKAPPA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GKAPPA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GKAPPA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GKAPPA-rahakkeen treidausvolyymi?
GKAPPA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GKAPPA tänä vuonna korkeammalle?
GKAPPA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GKAPPA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:11:23 (UTC+8)

