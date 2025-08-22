Lisätietoja GAPE-rahakkeesta

Golden Ape-logo

Golden Ape – hinta (GAPE)

Ei listattu

1GAPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Golden Ape (GAPE) -hintakaavio
Golden Ape (GAPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149718
$ 0.00149718$ 0.00149718

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.28%

+5.28%

Golden Ape (GAPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GAPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00149718, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAPE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +5.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Golden Ape (GAPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

--
----

$ 11.27K
$ 11.27K$ 11.27K

933.60M
933.60M 933.60M

933,604,977.415151
933,604,977.415151 933,604,977.415151

Golden Ape-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 933.60M ja sen kokonaistarjonta on 933604977.415151. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.27K.

Golden Ape (GAPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Golden Ape – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Golden Ape – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Golden Ape – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Golden Ape – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-23.85%
60 päivää$ 0+5.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on Golden Ape (GAPE)

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Golden Ape (GAPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Golden Ape-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Golden Ape (GAPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Golden Ape (GAPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Golden Ape-rahakkeelle.

Tarkista Golden Ape-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAPE paikallisiin valuuttoihin

Golden Ape (GAPE) -rahakkeen tokenomiikka

Golden Ape (GAPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Golden Ape (GAPE)”

Paljonko Golden Ape (GAPE) on arvoltaan tänään?
GAPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAPE-USD-parin nykyinen hinta?
GAPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Golden Ape-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAPE markkina-arvo on $ 11.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 933.60M USD.
Mikä oli GAPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAPE saavutti ATH-hinnaksi 0.00149718 USD.
Mikä oli GAPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GAPE-rahakkeen treidausvolyymi?
GAPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GAPE tänä vuonna korkeammalle?
GAPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
