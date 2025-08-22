Lisätietoja GOLDEN-rahakkeesta

Golden Age – hinta (GOLDEN)

Ei listattu

1GOLDEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Golden Age (GOLDEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:57:01 (UTC+8)

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014933
$ 0.0014933$ 0.0014933

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.39%

-7.65%

-7.65%

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GOLDEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOLDEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0014933, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOLDEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.39% 24 tunnin aikana ja -7.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 46.39K
$ 46.39K$ 46.39K

--
----

$ 46.39K
$ 46.39K$ 46.39K

998.78M
998.78M 998.78M

998,776,778.60879
998,776,778.60879 998,776,778.60879

Golden Age-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 46.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOLDEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.78M ja sen kokonaistarjonta on 998776778.60879. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.39K.

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Golden Age – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Golden Age – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Golden Age – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Golden Age – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.39%
30 päivää$ 0-36.74%
60 päivää$ 0+69.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on Golden Age (GOLDEN)

This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Golden Age (GOLDEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Golden Age-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Golden Age (GOLDEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Golden Age (GOLDEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Golden Age-rahakkeelle.

Tarkista Golden Age-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOLDEN paikallisiin valuuttoihin

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikka

Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOLDEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Golden Age (GOLDEN)”

Paljonko Golden Age (GOLDEN) on arvoltaan tänään?
GOLDEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOLDEN-USD-parin nykyinen hinta?
GOLDEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Golden Age-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOLDEN markkina-arvo on $ 46.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOLDEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOLDEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.78M USD.
Mikä oli GOLDEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOLDEN saavutti ATH-hinnaksi 0.0014933 USD.
Mikä oli GOLDEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOLDEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GOLDEN-rahakkeen treidausvolyymi?
GOLDEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOLDEN tänä vuonna korkeammalle?
GOLDEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOLDEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Golden Age (GOLDEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.