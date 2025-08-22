Lisätietoja GLC-rahakkeesta

GLC-rahakkeen hintatiedot

GLC-rahakkeen valkoinen paperi

GLC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GLC-rahakkeen tokenomiikka

GLC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Goldcoin-logo

Goldcoin – hinta (GLC)

Ei listattu

1GLC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0050983
$0.0050983$0.0050983
+16.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Goldcoin (GLC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:46:20 (UTC+8)

Goldcoin (GLC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00436261
$ 0.00436261$ 0.00436261
24 h:n matalin
$ 0.00796999
$ 0.00796999$ 0.00796999
24 h:n korkein

$ 0.00436261
$ 0.00436261$ 0.00436261

$ 0.00796999
$ 0.00796999$ 0.00796999

$ 0.773829
$ 0.773829$ 0.773829

$ 0.00034059
$ 0.00034059$ 0.00034059

+0.23%

+16.32%

-38.32%

-38.32%

Goldcoin (GLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00509856. Viimeisen 24 tunnin aikana GLC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00436261 ja korkeimmillaan $ 0.00796999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.773829, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00034059.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GLC on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +16.32% 24 tunnin aikana ja -38.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Goldcoin (GLC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

--
----

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

1.15B
1.15B 1.15B

1,146,203,290.999971
1,146,203,290.999971 1,146,203,290.999971

Goldcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.84M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.15B ja sen kokonaistarjonta on 1146203290.999971. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.84M.

Goldcoin (GLC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Goldcoin – USD -hinta muuttui $ +0.00071531.
Viimeisten 30 päivän aikana Goldcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032978245.
Viimeisten 60 päivän aikana Goldcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020370954.
Viimeisten 90 päivän aikana Goldcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.003575900359684914.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00071531+16.32%
30 päivää$ -0.0032978245-64.68%
60 päivää$ -0.0020370954-39.95%
90 päivää$ -0.003575900359684914-41.22%

Mikä on Goldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Goldcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Goldcoin (GLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Goldcoin (GLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Goldcoin-rahakkeelle.

Tarkista Goldcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

GLC paikallisiin valuuttoihin

Goldcoin (GLC) -rahakkeen tokenomiikka

Goldcoin (GLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Goldcoin (GLC)”

Paljonko Goldcoin (GLC) on arvoltaan tänään?
GLC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00509856 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GLC-USD-parin nykyinen hinta?
GLC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00509856. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Goldcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GLC markkina-arvo on $ 5.84M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.15B USD.
Mikä oli GLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GLC saavutti ATH-hinnaksi 0.773829 USD.
Mikä oli GLC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GLC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00034059 USD.
Mikä on GLC-rahakkeen treidausvolyymi?
GLC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GLC tänä vuonna korkeammalle?
GLC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GLC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:46:20 (UTC+8)

Goldcoin (GLC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.