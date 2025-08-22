Lisätietoja GOLDAO-rahakkeesta

Gold DAO – hinta (GOLDAO)

1GOLDAO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01944481
$0.01944481
-4.40%1D
Reaaliaikainen Gold DAO (GOLDAO) -hintakaavio
Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01933199
$ 0.01933199
24 h:n matalin
$ 0.02041029
$ 0.02041029
24 h:n korkein

$ 0.01933199
$ 0.01933199

$ 0.02041029
$ 0.02041029

$ 0.087434
$ 0.087434

$ 0.01322844
$ 0.01322844

-1.00%

-4.07%

-8.30%

-8.30%

Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01952646. Viimeisen 24 tunnin aikana GOLDAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01933199 ja korkeimmillaan $ 0.02041029 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOLDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087434, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01322844.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOLDAO on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, -4.07% 24 tunnin aikana ja -8.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.79M
$ 13.79M

--
--

$ 19.36M
$ 19.36M

706.89M
706.89M

992,213,987.0222224
992,213,987.0222224

Gold DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOLDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 706.89M ja sen kokonaistarjonta on 992213987.0222224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.36M.

Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gold DAO – USD -hinta muuttui $ -0.00083054594197496.
Viimeisten 30 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0038389606.
Viimeisten 60 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050441766.
Viimeisten 90 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.01006444313706708.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00083054594197496-4.07%
30 päivää$ -0.0038389606-19.66%
60 päivää$ -0.0050441766-25.83%
90 päivää$ -0.01006444313706708-34.01%

Mikä on Gold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gold DAO (GOLDAO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Gold DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gold DAO (GOLDAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gold DAO (GOLDAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gold DAO-rahakkeelle.

Tarkista Gold DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOLDAO paikallisiin valuuttoihin

Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen tokenomiikka

Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOLDAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gold DAO (GOLDAO)”

Paljonko Gold DAO (GOLDAO) on arvoltaan tänään?
GOLDAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01952646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOLDAO-USD-parin nykyinen hinta?
GOLDAO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01952646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gold DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOLDAO markkina-arvo on $ 13.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOLDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOLDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 706.89M USD.
Mikä oli GOLDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOLDAO saavutti ATH-hinnaksi 0.087434 USD.
Mikä oli GOLDAO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOLDAO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01322844 USD.
Mikä on GOLDAO-rahakkeen treidausvolyymi?
GOLDAO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOLDAO tänä vuonna korkeammalle?
GOLDAO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOLDAO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
