Gold DAO (GOLDAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01952646. Viimeisen 24 tunnin aikana GOLDAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01933199 ja korkeimmillaan $ 0.02041029 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOLDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087434, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01322844.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GOLDAO on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, -4.07% 24 tunnin aikana ja -8.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gold DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOLDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 706.89M ja sen kokonaistarjonta on 992213987.0222224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.36M.
Tämän päivän aikana Gold DAO – USD -hinta muuttui $ -0.00083054594197496.
Viimeisten 30 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0038389606.
Viimeisten 60 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050441766.
Viimeisten 90 päivän aikana Gold DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.01006444313706708.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00083054594197496
|-4.07%
|30 päivää
|$ -0.0038389606
|-19.66%
|60 päivää
|$ -0.0050441766
|-25.83%
|90 päivää
|$ -0.01006444313706708
|-34.01%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
