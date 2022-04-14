goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tokenomiikka

goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu goatseglebe (GLEBE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tiedot

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another.

$Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE )

This continues to go deeper as the rabbit trail thickens.

To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt

goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

$ 11.32K
$ 11.32K
$ 993.91M
$ 993.91M
$ 993.91M
$ 993.91M
$ 11.32K
$ 11.32K
$ 0.00063481
$ 0.00063481
$ 0.00000918
$ 0.00000918
$ 0
$ 0

goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

goatseglebe (GLEBE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GLEBE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GLEBE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GLEBE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GLEBE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GLEBE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GLEBE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GLEBE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.