GOATSE (GOATSE) -rahakkeen tokenomiikka
GOATSE (GOATSE) -rahakkeen tiedot
GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand.
GOATSE (GOATSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu GOATSE (GOATSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
GOATSE (GOATSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
GOATSE (GOATSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GOATSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOATSE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GOATSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOATSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GOATSE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne GOATSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOATSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.