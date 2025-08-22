Lisätietoja GOA-rahakkeesta

GOA-rahakkeen hintatiedot

GOA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOA-rahakkeen tokenomiikka

GOA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Goat Protocol-logo

Goat Protocol – hinta (GOA)

Ei listattu

1GOA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.703539
$0.703539$0.703539
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Goat Protocol (GOA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:51:59 (UTC+8)

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

$ 0.490456
$ 0.490456$ 0.490456

--

--

-5.12%

-5.12%

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.703539. Viimeisen 24 tunnin aikana GOA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.490456.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 306.04K
$ 306.04K$ 306.04K

--
----

$ 703.54K
$ 703.54K$ 703.54K

435.00K
435.00K 435.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Goat Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 306.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.00K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 703.54K.

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Goat Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Goat Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.1369345092.
Viimeisten 60 päivän aikana Goat Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.2450323620.
Viimeisten 90 päivän aikana Goat Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.3508798757596604.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.1369345092+19.46%
60 päivää$ +0.2450323620+34.83%
90 päivää$ -0.3508798757596604-33.27%

Mikä on Goat Protocol (GOA)

Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Goat Protocol (GOA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Goat Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Goat Protocol (GOA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Goat Protocol (GOA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Goat Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Goat Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOA paikallisiin valuuttoihin

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen tokenomiikka

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Goat Protocol (GOA)”

Paljonko Goat Protocol (GOA) on arvoltaan tänään?
GOA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.703539 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOA-USD-parin nykyinen hinta?
GOA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.703539. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Goat Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOA markkina-arvo on $ 306.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.00K USD.
Mikä oli GOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOA saavutti ATH-hinnaksi 3.2 USD.
Mikä oli GOA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.490456 USD.
Mikä on GOA-rahakkeen treidausvolyymi?
GOA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOA tänä vuonna korkeammalle?
GOA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:51:59 (UTC+8)

Goat Protocol (GOA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.