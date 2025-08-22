Lisätietoja GNY-rahakkeesta

GNY-logo

GNY – hinta (GNY)

Ei listattu

1GNY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00462919
$0.00462919$0.00462919
-6.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen GNY (GNY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:13:39 (UTC+8)

GNY (GNY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00462919
$ 0.00462919$ 0.00462919
24 h:n matalin
$ 0.00492977
$ 0.00492977$ 0.00492977
24 h:n korkein

$ 0.00462919
$ 0.00462919$ 0.00462919

$ 0.00492977
$ 0.00492977$ 0.00492977

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.08%

+0.69%

+0.69%

GNY (GNY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00462919. Viimeisen 24 tunnin aikana GNY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00462919 ja korkeimmillaan $ 0.00492977 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GNY on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -6.08% 24 tunnin aikana ja +0.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GNY (GNY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 825.24K
$ 825.24K$ 825.24K

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

178.27M
178.27M 178.27M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

GNY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 825.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.27M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.85M.

GNY (GNY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GNY – USD -hinta muuttui $ -0.000300059074707482.
Viimeisten 30 päivän aikana GNY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000633013.
Viimeisten 60 päivän aikana GNY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010636068.
Viimeisten 90 päivän aikana GNY – USD -hinnan muutos oli $ +0.000092683190841253.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000300059074707482-6.08%
30 päivää$ -0.0000633013-1.36%
60 päivää$ +0.0010636068+22.98%
90 päivää$ +0.000092683190841253+2.04%

Mikä on GNY (GNY)

GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.

GNY (GNY) -rahakkeen tokenomiikka

GNY (GNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GNY (GNY)”

Paljonko GNY (GNY) on arvoltaan tänään?
GNY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00462919 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GNY-USD-parin nykyinen hinta?
GNY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00462919. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GNY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GNY markkina-arvo on $ 825.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 178.27M USD.
Mikä oli GNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GNY saavutti ATH-hinnaksi 3.24 USD.
Mikä oli GNY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GNY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GNY-rahakkeen treidausvolyymi?
GNY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GNY tänä vuonna korkeammalle?
GNY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GNY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
