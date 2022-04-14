Gnome (GNOME) -rahakkeen tokenomiikka

Gnome (GNOME) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Gnome (GNOME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Gnome (GNOME) -rahakkeen tiedot

$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world.

Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.

https://gnomegnome.fun/

Gnome (GNOME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Gnome (GNOME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 22.06K
$ 22.06K
Kokonaistarjonta:
$ 998.16M
$ 998.16M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.16M
$ 998.16M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 22.06K
$ 22.06K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00097517
$ 0.00097517
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001038
$ 0.00001038
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Gnome (GNOME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Gnome (GNOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GNOME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GNOME-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GNOME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GNOME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

