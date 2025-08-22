GNME MINING GAME – hinta (GNME)
-0,24%
-0,63%
-5,45%
-5,45%
GNME MINING GAME (GNME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,02008501. Viimeisen 24 tunnin aikana GNME on vaihdellut alimmillaan $ 0,01942531 ja korkeimmillaan $ 0,02038309 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,509717, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,01029676.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GNME on muuttunut -0,24% viimeisen tunnin aikana, -0,63% 24 tunnin aikana ja -5,45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GNME MINING GAME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 140,82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GNME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7,01M ja sen kokonaistarjonta on 17591474.81169744. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 353,46K.
Tämän päivän aikana GNME MINING GAME – USD -hinta muuttui $ -0,00012741853572123.
Viimeisten 30 päivän aikana GNME MINING GAME – USD -hinnan muutos oli $ +0,0007127808.
Viimeisten 60 päivän aikana GNME MINING GAME – USD -hinnan muutos oli $ +0,0083185463.
Viimeisten 90 päivän aikana GNME MINING GAME – USD -hinnan muutos oli $ +0,00176452308718801.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0,00012741853572123
|-0,63%
|30 päivää
|$ +0,0007127808
|+3,55%
|60 päivää
|$ +0,0083185463
|+41,42%
|90 päivää
|$ +0,00176452308718801
|+9,63%
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon GNME MINING GAME (GNME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GNME MINING GAME (GNME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GNME MINING GAME-rahakkeelle.
Tarkista GNME MINING GAME-rahakkeen hintaennuste nyt!
GNME MINING GAME (GNME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.