GLOOM-logo

GLOOM – hinta (GLOOM)

Ei listattu

1GLOOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen GLOOM (GLOOM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:37:54 (UTC+8)

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.95%

-6.95%

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GLOOM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GLOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GLOOM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.01K
$ 4.01K$ 4.01K

--
----

$ 5.34K
$ 5.34K$ 5.34K

711.18M
711.18M 711.18M

946,678,581.6963007
946,678,581.6963007 946,678,581.6963007

GLOOM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GLOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 711.18M ja sen kokonaistarjonta on 946678581.6963007. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.34K.

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GLOOM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GLOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GLOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GLOOM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-35.89%
60 päivää$ 0-20.41%
90 päivää$ 0--

Mikä on GLOOM (GLOOM)

$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.

GLOOM (GLOOM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GLOOM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GLOOM (GLOOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GLOOM (GLOOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GLOOM-rahakkeelle.

Tarkista GLOOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

GLOOM paikallisiin valuuttoihin

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen tokenomiikka

GLOOM (GLOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GLOOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GLOOM (GLOOM)”

Paljonko GLOOM (GLOOM) on arvoltaan tänään?
GLOOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GLOOM-USD-parin nykyinen hinta?
GLOOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GLOOM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GLOOM markkina-arvo on $ 4.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GLOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GLOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 711.18M USD.
Mikä oli GLOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GLOOM saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GLOOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GLOOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GLOOM-rahakkeen treidausvolyymi?
GLOOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GLOOM tänä vuonna korkeammalle?
GLOOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GLOOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.