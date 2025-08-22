Lisätietoja GBEX-rahakkeesta

GBEX-rahakkeen hintatiedot

GBEX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GBEX-rahakkeen tokenomiikka

GBEX-rahakkeen hintaennuste

Globiance Exchange-logo

Globiance Exchange – hinta (GBEX)

Ei listattu

1GBEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Globiance Exchange (GBEX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:57:42 (UTC+8)

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.70%

-5.47%

-5.47%

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GBEX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GBEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GBEX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.70% 24 tunnin aikana ja -5.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

368.29T
368.29T 368.29T

500,000,000,000,000.0
500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Globiance Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GBEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 368.29T ja sen kokonaistarjonta on 500000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Globiance Exchange – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Globiance Exchange – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Globiance Exchange – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Globiance Exchange – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.70%
30 päivää$ 0-17.62%
60 päivää$ 0-12.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Globiance Exchange (GBEX)

Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.

Globiance Exchange (GBEX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Globiance Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Globiance Exchange (GBEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Globiance Exchange (GBEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Globiance Exchange-rahakkeelle.

Tarkista Globiance Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

GBEX paikallisiin valuuttoihin

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen tokenomiikka

Globiance Exchange (GBEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GBEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Globiance Exchange (GBEX)”

Paljonko Globiance Exchange (GBEX) on arvoltaan tänään?
GBEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GBEX-USD-parin nykyinen hinta?
GBEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Globiance Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GBEX markkina-arvo on $ 1.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GBEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GBEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 368.29T USD.
Mikä oli GBEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GBEX saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GBEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GBEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GBEX-rahakkeen treidausvolyymi?
GBEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GBEX tänä vuonna korkeammalle?
GBEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GBEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

