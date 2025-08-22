Global Dollar – hinta (USDG)
Global Dollar (USDG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999498. Viimeisen 24 tunnin aikana USDG on vaihdellut alimmillaan $ 0.999266 ja korkeimmillaan $ 0.999877 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.65, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.907561.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USDG on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Global Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 526.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 526.34M ja sen kokonaistarjonta on 526341319.160457. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 526.10M.
Tämän päivän aikana Global Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.000378545616121.
Viimeisten 30 päivän aikana Global Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004100940.
Viimeisten 60 päivän aikana Global Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000298849.
Viimeisten 90 päivän aikana Global Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000737037119274.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000378545616121
|-0.03%
|30 päivää
|$ -0.0004100940
|-0.04%
|60 päivää
|$ -0.0000298849
|-0.00%
|90 päivää
|$ -0.0000737037119274
|-0.00%
Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.
