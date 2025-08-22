Lisätietoja GCR-rahakkeesta

Global Coin Research – hinta (GCR)

1GCR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.128032
$0.128032$0.128032
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Global Coin Research (GCR) -hintakaavio
Global Coin Research (GCR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.128019
$ 0.128019$ 0.128019
24 h:n matalin
$ 0.128634
$ 0.128634$ 0.128634
24 h:n korkein

$ 0.128019
$ 0.128019$ 0.128019

$ 0.128634
$ 0.128634$ 0.128634

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

$ 0.128019
$ 0.128019$ 0.128019

--

-0.45%

-0.91%

-0.91%

Global Coin Research (GCR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.128032. Viimeisen 24 tunnin aikana GCR on vaihdellut alimmillaan $ 0.128019 ja korkeimmillaan $ 0.128634 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GCR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.128019.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GCR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.45% 24 tunnin aikana ja -0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Global Coin Research (GCR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Global Coin Research-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.28M.

Global Coin Research (GCR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Global Coin Research – USD -hinta muuttui $ -0.000588878099122.
Viimeisten 30 päivän aikana Global Coin Research – USD -hinnan muutos oli $ -0.0104179126.
Viimeisten 60 päivän aikana Global Coin Research – USD -hinnan muutos oli $ -0.0130369352.
Viimeisten 90 päivän aikana Global Coin Research – USD -hinnan muutos oli $ -0.02951143472323473.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000588878099122-0.45%
30 päivää$ -0.0104179126-8.13%
60 päivää$ -0.0130369352-10.18%
90 päivää$ -0.02951143472323473-18.73%

Mikä on Global Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Global Coin Research (GCR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Global Coin Research-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Global Coin Research (GCR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Global Coin Research (GCR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Global Coin Research-rahakkeelle.

Tarkista Global Coin Research-rahakkeen hintaennuste nyt!

GCR paikallisiin valuuttoihin

Global Coin Research (GCR) -rahakkeen tokenomiikka

Global Coin Research (GCR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GCR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Global Coin Research (GCR)”

Paljonko Global Coin Research (GCR) on arvoltaan tänään?
GCR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.128032 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GCR-USD-parin nykyinen hinta?
GCR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.128032. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Global Coin Research-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GCR markkina-arvo on $ 1.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GCR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli GCR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GCR saavutti ATH-hinnaksi 13.24 USD.
Mikä oli GCR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GCR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.128019 USD.
Mikä on GCR-rahakkeen treidausvolyymi?
GCR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GCR tänä vuonna korkeammalle?
GCR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GCR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

